Svensson ohne große Vorfreude auf Fußball-WM in Katar

Der Mainzer Trainer Bo Svensson. © Thomas Frey/dpa/Archivbild

Bei Bo Svensson ist die Vorfreude auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verhalten. Der Coach des Bundesligisten FSV Mainz 05 wisse noch nicht, wie und in welchem Umfang er das Turnier im Fernsehen verfolgen werde. „Es ist nicht so eine normale Freude auf die Weltmeisterschaft, weil es alles anders als normal ist dieses Jahr. Ich werde sehen wie es wird, wenn es anfängt, wie die Stimmung in den Stadien ist und wie die Berichte von dort sind.

Mainz - Mal sehen, wie sich alles entwickelt“, sagte der 43 Jahre alte Däne vor dem Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Vielen, mit denen er gesprochen habe, gehe es ähnlich.

Die Weltmeisterschaft vom 20. November bis 18. Dezember findet erstmals zur Adventszeit statt. Grund sind die vor allem im Sommer hohen Temperaturen im Wüstenstaat. Die Bundesliga pausiert etwa zwei Monate. Bei den Vereinen geht dennoch die Arbeit bis Anfang Dezember weiter. Die daheimgebliebenen Profis trainieren noch, die Mannschaften bestreiten Freundschaftsspiele. Erst während der Endphase der WM beginnt bei den meisten Bundesligisten der dreiwöchige Urlaub, ehe früh im Januar die Vorbereitung auf die zweite Saisonphase startet. Der 16. Spieltag findet dann am 20. bis 22. Januar 2023 statt. dpa