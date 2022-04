Svensson will gegen Stuttgart „nichts abschenken“

Teilen

Trainer Bo Svensson von Mainz gibt vor Spielbeginn ein Interview. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Der FSV Mainz 05 kann ohne Abstiegsdruck in das Fußball-Bundesligaduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit dem VfB Stuttgart gehen. Dennoch nimmt Trainer Bo Svensson seine Mannschaft in die Pflicht, in den weiteren fünf Spielen alles zu geben. „Für uns steht in jedem Spiel auf der Agenda, allen anderen und auch uns selbst zu beweisen, wofür wir stehen möchten“, sagte der Däne am Donnerstag.

Mainz - Außerdem habe man die Verpflichtung gegenüber der Konkurrenz, „nichts abzuschenken“. Für die vom Abstieg bedrohten Stuttgarter gehe es um alles. „Wir stehen in der Verantwortung. Wir müssen alles auf den Platz bringen“, betonte er.

Nach einer englischen Woche mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen gelte es, sich vor eigener Kulisse wieder zu beweisen. „Es gibt noch 15 Punkte, und wir wollen das Maximum erreichen“, sagte Svensson, der auf drei Spieler verzichten muss. Innenverteidiger Alexander Hack und Mittelfeldspieler Jae-sung Lee fehlen verletzt, Linksverteidiger Aarón ist gelbgesperrt. dpa