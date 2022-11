Passant macht grauenvolle Entdeckung im Gebüsch: Erste Details über Leichenteile auf Parkplatz

Von: Martina Lippl

Teilen

Polizei findet Leichenteile an einem abgelegenen Parkplatz in der Nähe von Temmels (Rheinland-Pfalz) (Symbolfoto). © Ralph Peters/imago

Schrecklicher Fund: Im Gebüsch an einem Parkplatz entdeckt ein Zeuge mehrere Leichenteile. Die Polizei Rheinland-Pfalz ermittelt wegen eines möglichen Verbrechens.

Temmels – Menschliche Leichenteile sind abseits eines Parkplatzes in der Nähe von Temmels an der Oberursel (Rheinland-Pfalz) gefunden worden. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 14 Uhr am Dienstag informiert. Es handelt sich laut Polizei um keinen vollständigen Körper, sondern um mehrere Teile einer Leiche. Sie waren im Gebüsch abgelegt. Zunächst sei die Identität und Herkunft des Opfers noch unklar.

Rheinland-Pfalz: Zeuge entdeckt Leichenteile im Gebüsch

Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, heißt es. Am Mittwochvormittag ist der Fundort nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze weiter nach Spuren abgesucht worden. Über die Umstände des Auffindens können der Polizei zufolge keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier dauerten an.

Wie der SWR berichtet, prüft die Polizei, ob der Fund der Leichenteile im Zusammenhang mit anderen Fällen steht. Im September sei demnach der verstümmelte Körper einer Frau aus Luxemburg im französischen Grenzgebiet gefunden worden. (ml)