Termin für Gimmeldinger Mandelblütenfest steht fest

Zwei Frauen gehen vor Beginn des Gimmeldinger Mandelblütenfestes an blühenden Mandelbäumen vorbei. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Das überregional beliebte Gimmeldinger Mandelblütenfest findet in diesem Jahr vom 24. bis 26. März und vom 31. März bis 2. April statt. Das teilte die pfälzische Kommune Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag mit. Damit präsentiert sich die Veranstaltung nach zweijähriger Corona-Zwangspause an zwei aufeinander folgenden Wochenenden, statt wie bisher an einem.

Neustadt/Wstr. - Ziel ist unter anderem, den zu erwartenden Besucheransturm zu entzerren.

„Wir haben lange beraten“, teilten die Organisatoren mit. Aufgrund der kalten Temperaturen, der unbeständigen Wetterlage und der Prognosen für die kommenden Wochenenden habe man sich gemeinsam mit den Betreibern der Ausschankstellen für diese Termine entschieden.

Die Blütenpracht zieht alljährlich Tausende Besucher aus ganz Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern an. Einen fixen Termin gibt es nicht, das Datum orientiert sich an der Mandelblüte in dem Ort. Besucher können vom Panoramaweg aus über die Rheinebene sehen und sich an vielen Ausschankstellen stärken. Der Weinort Gimmeldingen gehört zur Kommune Neustadt an der Weinstraße. dpa