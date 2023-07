Test gegen Norwich: Schuster sieht Kaiserslautern im Soll

Teilen

Dirk Schuster. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Zwei Wochen vor dem Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga befindet sich der 1. FC Kaiserslautern schon in ordentlicher Verfassung. Trainer Schuster ist mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden.

Kaiserslautern - Erst präsentierte ein Trio den Fans die neuen Trikots, dann erkämpfte sich die Mannschaft ein torloses Remis gegen den vom deutschen Coach David Wagner trainierten englischen Zweitligisten Norwich City. Untermalt von einem bunten Rahmenprogramm hat der Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag seine Saisoneröffnung im und um das Fritz-Walter-Stadion gefeiert.

7704 Zuschauer kamen zum Testspiel, das die Pfälzer aufgrund klarer Chancen-Vorteile sogar hätten gewinnen können. Trotz des verpassten Sieges zeigte sich FCK-Trainer Dirk Schuster im Anschluss an die Partie zufrieden. „Obwohl das Ergebnis nicht so wichtig ist, ist es schon ein gutes Gefühl, wenn man hier am Ende mit einem Unentschieden herausgeht. Heute ging es darum, dass wir uns belasten und Erkenntnisse über den Fitnesszustand der Mannschaft gewinnen“, sagte der 55-Jährige.

Zum Spiel gegen Norwich war der letztjährige Tabellenneunte praktisch direkt aus dem viertägigen Trainingslager in Homburg angereist. „Wir haben dort zweimal am Tag teilweise sehr intensiv trainiert und der Mannschaft viele taktische Inhalte vermittelt. Ansätze dieser Arbeit hat man auch heute auf dem Platz schon gesehen“, sagte Schuster.

Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung ist der Coach einverstanden. „Der körperliche Zustand der Mannschaft ist absolut in Ordnung. Wir haben nach dem Trainingslager in den USA noch einen Laktattest gemacht. Da waren fast alle Ergebnisse bedeutend besser als im letzten Sommer“, berichtete Schuster.

Noch rund zwei Wochen bleiben ihm, um der Mannschaft den nötigen Feinschliff zu geben. Am 29. Juli gastiert der FC St. Pauli zum Saisonauftakt im Fritz-Walter-Stadion. Bis dahin sollen Schuster zufolge andere Trainingsinhalte im Vordergrund stehen. „Wir werden die Länge der Einheiten jetzt etwas verkürzen, den Fokus auf Spritzigkeit und Schnelligkeit legen, ein paar taktische Abläufe verfeinern und der Mannschaft noch verschiedene andere Dinge mitgeben. Wir haben also noch ein bisschen Arbeit vor uns, um für eine extrem brutale Zweitliga-Saison gerüstet zu sein“, sagte er. dpa