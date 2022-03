Tierrettung Rhein-Neckar evakuiert Hunde und Katzen aus der Ukraine

Die Tierrettung Rhein-Neckar hat Hunderte von Tieren aus der Ukraine in Sicherheit gebracht. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Die Tierrettung Rhein-Neckar hat in den vergangenen Tagen ein beispielloses Engagement gezeigt. Lesen Sie hier, wie die Organisation Hunderte Tiere aus der Ukraine rettete:

Seit mehr als zwei Wochen herrscht in der Ukraine Krieg. Tausende von Menschen sind auf der Flucht, manche haben ihre Haustiere dabei, andere mussten sie zurücklassen. Die Tierrettung Rhein-Neckar hat es sich gemeinsam mit anderen Tierhilfsorganisationen in den vergangenen Tagen zum Ziel gesetzt, Mensch und Tier in der Ukraine zu helfen.

HEIDELBERG24* fasst zusammen, wie die Tierrettung Rhein-Neckar Hunderte Katzen und Hunde aus der Ukraine evakuieren konnte.

Während die Tierrettung Rhein-Neckar mit beispiellosem Engagement in der Ukraine vorgeht, fordert der Deutsche Tierschutzbund eine Genehmigung der Tierhaltung in Flüchtlingsunterkünften. Mensch und Tier dürften nicht getrennt werden, das würde das Leid der Geflüchteten nur noch mehr vorantreiben. Der Deutsche Tierschutzbund hat daher schon einen öffentlichen Appell an den Bundeskanzler und weitere politische Verantwortliche geschickt. (fas) *HEIDELBERG24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA