Tim Bendzko macht gerne Handwerkliches zum Ausgleich

Sänger Tim Bendzko (38, „Hoch“) baut gerne Sachen selber. „Handwerklich selbst was mit seinen eigenen Händen zu machen, ist ein guter Ausgleich“, sagte Bendzko dem privaten Radiosender RPR1. „Alles, was ich sonst mache, passiert ja nur in meinem Kopf.“

Ludwigshafen - Zuhause habe er jüngst einen 48 Quadratmeter großen Carport gebaut. „Als Nerd“ sei es für ihn wichtig gewesen, dass es „kein Fertigsatz“ gewesen sei, sondern alles von null selber aufgebaut. „Es hat viel Spaß gemacht und alles, was man mit den eigenen Händen erschaffen hat, ist viel wert - das macht was mit mir“, sagte er.

Seinen eigenen Camper, mit dem er durch Deutschland fährt, habe er aber „leider nicht selbst ausgebaut“. Er habe dafür keine Zeit gehabt. Aber: „Der wäre dann auch schön geworden, aber nicht so schön, wie er jetzt ist“, sagte Bendzko dem Sender. dpa