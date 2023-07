Tod von 13-Jährigem: Etwa 50 Hinweise nach TV-Ausstrahlung

Nach dem Beitrag über einen tödlichen Verkehrsunfall in der Pfalz 2018 in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ sind der Polizei zufolge fast 50 neue Hinweise eingegangen. Die meisten bezögen sich auf das gesuchte Auto, ohne dass ein konkreter räumlicher oder zeitlicher Bezug zum Unfall erkennbar sei, teilte die Polizei Zweibrücken am Donnerstag mit.

Zweibrücken - Es habe auch konkrete Hinweise gegeben, etwa zum auffälligen Fahrverhalten unbekannter Autofahrer am fraglichen Tag in unmittelbarer Nähe zum Unfallort, hieß es. Die Polizei werde den neuen Hinweisen nachgehen.

Der Unfall hat sich im Juli 2018 ereignet. Ein damals 37 Jahre alter Vater und sein 13 Jahre alter Sohn waren mit dem Motorrad auf der A8 bei Zweibrücken unterwegs. Zeugen zufolge fuhr ein Auto von hinten auf das Motorrad auf, das gegen die Leitplanke und dann auf die Überholspur prallte und Feuer fing. Der Vater wurde schwer verletzt, der Sohn starb. Der Unfallverursacher ist bis heute unbekannt.

Der Fall war zuvor bereits zwei Mal Thema in der bekannten ZDF-Fahndungsserie „Aktenzeichen XY ungelöst“: im August 2018 und im Oktober 2020. dpa