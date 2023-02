Tote mit Schusswunden in Auto entdeckt: Ehemann festgenommen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bei einem ursprünglichen Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls hat die Polizei in Sembach (Kreis Kaiserslautern) hinter dem Steuer eines der Autos eine offenbar erschossene Frau entdeckt. Die 48-Jährige habe „mehrere Einschusswunden im Körper“ gehabt, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Donnerstag mit. „Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos.“

Sembach - In dem zweiten Unfallwagen fanden die Beamten demnach eine Pistole. Die Ermittlungen hätten zum 57-jährigen Ehemann des Opfers geführt, hieß es. „Kurz vor 9 Uhr nahmen ihn die Beamten widerstandslos in einem Wohnhaus in Sembach fest.“ Die Polizei gehe davon aus, dass der Mann auf die Frau geschossen habe. Die Spurensicherung und die Ermittlungen dauerten an. Zu den Hintergründen und wie es zu dem Zusammenstoß der Fahrzeuge gekommen war, war zunächst nichts bekannt.

Ursprünglich war der Polizei am Morgen ein Verkehrsunfall gemeldet worden. Zwei Autos waren demnach zusammengestoßen. Ein automatisches Notfallsystem habe die Rettungskräfte informiert, hieß es. dpa