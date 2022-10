Messerangriff in Ludwigshafen: Polizei bestätigt zwei Tote – „Wird natürlich in alle Richtungen ermittelt“

Von: Anna Lorenz

Zwei Menschen sind bei einer Messerattacke in Ludwigshafen getötet worden. Ein weiteres Opfer schwer verletzt. Das Motiv des Angreifers war zunächst unklar. Der News-Ticker.

Update vom 19. Oktober, 13.43 Uhr: Zwei Menschen sind tot und ein weiteres Opfer ist schwer verletzt. Das Motiv der tödlichen Messerattacke in Ludwigshafen war zunächst unklar, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Motiv der Gewalttat in Ludwigshafen zunächst unklar: Polizei ermittelt zu Beziehungsstreit und richtet Hinweisportal ein

Medienberichte über einen möglichen Beziehungsstreit vor der Tat und über Ausrufe des mutmaßlichen Täters bei der Tat seien Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Derzeit könnten sie nicht bestätigt werden.

Die mutmaßliche Tatwaffe – ein großes Küchenmesser – stellte die Polizei eigenen Angaben zufolge im Drogeriemarkt sicher. Polizeikräfte hatten den 25-jährigen Tatverdächtigen im Drogeriemarkt gestellt und durch Schüsse schwer verletzt. Bisher sei der 25-Jährige noch nicht vernehmungsfähig.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 25-Jährige am Dienstag (18. Oktober) drei Menschen mit einem Messer im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim attackiert haben. Zwei Männer starben, ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Der Polizei zufolge handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen somalischen Staatsangehörigen. Die drei Opfer des Messerangriffs seien nach bisherigen Erkenntnissen Deutsche.

Messerangriff in Ludwigshafen: „Wird natürlich in alle Richtungen ermittelt“

Die Polizei bat Zeugen darum, Hinweise, Fotos und Videos von der Tat zu übermitteln. Dazu schalteten die Ermittler ein Portal im Internet frei und richteten ein Hinweistelefon ein. Die Beamten riefen auch auf Twitter Zeugen auf, sich zu melden.

In die Ermittlungen ist auch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz eingeschaltet worden. „Es wird natürlich in alle Richtungen ermittelt“, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD).

Messerangriff in Ludwigshafen: Polizei bestätigt zwei Tote – Mutmaßlicher Täter angeschossen

Update vom 18. Oktober, 18.25 Uhr: Neuesten Informationen zufolge ereignete sich die Tat am Dienstag (18. Oktober) kurz nach 12 Uhr im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim. Der Täter habe auf zwei 20 und 35 Jahre alte Männer eingestochen, dann einige Hundert Meter weit in einen Drogeriemarkt geflüchtet. Dort habe er einen 27-Jährigen mit dem mitgeführten, großen Messer verletzt.

Die beiden Männer, die am ersten Tatort attackiert wurden, sind ihren Verletzungen erlegen. Der, bei seiner Festnahme angeschossene Tatverdächtige, sowie der schwer verletzte 27-Jährige sind nach Informationen der Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr.

Gegenwärtig sind beide Tatorte abgesperrt, Kriminaltechniker sichern Spuren. Einzelne Zelte sind aufgestellt, eines überdeckt eine große Blutlache auf der Straße. Den Tatort vor dem Drogeriemarkt sichern Polizisten mit Maschinenpistolen ab. Innen ist im Eingangsbereich erkennbar, dass Waren aus den Regalen gerissen wurden und auf dem Boden liegen.

Auch das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz sei an den Ermittlungen beteiligt, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD). „Es wird natürlich in alle Richtungen ermittelt.“ Ebling, erst vor wenigen Tagen zum neuen Innenminister ernannt, zeigte sich am Rande eines Besuchs im Ahrtal betroffen über die Tat. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer, sagte er. „Eine Tat, die uns natürlich bewegt.“

Erste Details zu Messerattacke in Ludwigshafen: 25-Jähriger in Drogeriemarkt gestellt

Update vom 18. Oktober, 16.10 Uhr: Mittlerweile wurde bekannt gegeben, dass der 25 Jahre alte, mutmaßliche Täter nach dem Messerangriff geflohen sei. Wenig später wurde er von einer, ihn verfolgenden Polizeistreife in einem Drogeriemarkt im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim gestellt. Bei der Festnahme sei der Mann angeschossen und schwer verletzt worden.

Die Hintergründe der Tat, der genaue Ablauf und das mögliche Motiv sind noch völlig unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums. Eine Anlaufstelle für Zeugen sei in Tatortnähe eingerichtet worden.

Messerstecherei in Ludwigshafen: Polizei sperrt Tatort weiträumig ab

Update vom 18. Oktober, 14.45 Uhr: Der Angriff ereignete sich einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zufolge in der Philipp-Scheidemann-Straße/Comeniusstraße in Ludwigshafen. Es kam zum polizeilichen Schusswaffengebrauch gegen den mutmaßlichen Täter. Er wurde vorläufig festgenommen. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, allerdings ist der Tatort weiträumig abgesperrt. Man werde zeitnah näher über das Geschehen informieren, hieß es.

Messerangriff in Ludwigshafen: Polizei bestätigt zwei Tote - Mutmaßlicher Täter angeschossen

Erstmeldung vom 18. Oktober, 14.43 Uhr: Ludwigshafen – Aus bislang unbekannter Ursache kam es im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen am Dienstag (18. Oktober) zu einem Angriff unter Verwendung eines Messers. Dabei wurden zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mitteilt, sei der mutmaßliche Täter bereits im Gewahrsam der Polizei. Im Rahmen der Festnahme sei er angeschossen und schwer verletzt worden.