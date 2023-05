Totschlagprozess begonnen

Jusiz

Vor dem Landgericht Frankenthal hat am Freitag ein Prozess wegen Totschlags gegen einen 23 Jahre alten Angeklagten begonnen. Die Verteidigung habe erklärt, dass der Mann zunächst keine Angaben zur Person oder Sache machen werde, teilte eine Justizsprecherin in der pfälzischen Stadt mit. Am ersten Verhandlungstag sei mit der Zeugenbefragung begonnen worden.

Frankenthal - Der Prozess soll am 22. Mai fortgesetzt werden. Bis Ende Juli sind mehrere Termine geplant.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Mann im November 2022 in einer Ferienwohnung in Speyer mit etwa 50 Stichen und Schnitten seine Lebensgefährtin getötet haben. Der Beschuldigte soll der Frau mit dem Küchenmesser Verletzungen im Hals-, Brust- und Armbereich sowie an den Händen zugefügt haben, an denen sie starb. Das Paar soll aus Rumänien zum Arbeiten eingereist sein.

Die Justizsprecherin teilte am Freitag mit, der Angeklagte habe die Tat bei der Haftvorführung beim Bereitschaftsrichter mit einem Satz eingeräumt. Der Verteidigung zufolge sei er damals aber verhandlungsunfähig gewesen und das Geständnis unverwertbar. Das Gericht habe die Aussage noch nicht in die Verhandlung eingeführt. dpa