Transformationsagentur soll Weiterbildung voran bringen

Alexander Schweitzer steht in der Staatskanzlei. © Andreas Arnold/dpa Pool/dpa/Bildarchiv

Die neue Transformationsagentur in Rheinland-Pfalz soll nach Regierungsangaben die betriebliche Weiterbildung in Unternehmen voran bringen und sie so fit für die sich wandelnden Arbeitswelt machen. „Es ist eine Existenzfrage für die Unternehmen, früh einzusteigen“, sagte Digitalisierungs- und Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) am Donnerstag in Mainz.

Mainz - Geplant sei unter anderem die Entwicklung einer öffentlichen Datenbank mit Weiterbildungsangeboten, berichtete Schweitzer. Die Transformationsagentur solle unkompliziert von Unternehmensleitungen, Beschäftigten und Selbstständigen angesprochen werden können. Als Ansprechpartner vor Ort seien auch drei bis vier „regionale Kümmerer“ geplant.

„Die Transformationsagentur soll recht schnell sehr agil arbeiten“, betonte Schweitzer. Daher sei für das Projekt aus dem Koalitionsvertrag eine schmale Struktur geschaffen und die Agentur beim Wirtschaftsforschungsunternehmen Prognos AG angesiedelt worden - mit zunächst sechs und perspektivisch zwölf Beschäftigten.

Gerade viele kleinere und mittlere Betriebe bräuchten einen Lotsen im Dschungel der Weiterbildungsangebote und Fördermöglichkeiten, sagte der Präsident der Landesvereinigung Unternehmerverbände, Gerhard F. Braun.

„Weiterbildung kann nur im Netzwerk gut sein“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz. Die Arbeitsagentur, die Unternehmerverbände und der Deutsche Gewerkschaftsbund sind Partner der Transformationsagentur. dpa