Triebwagen teilweise entgleist: Niemand verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Vermutlich aufgrund eines witterungsbedingten Erdrutsches ist ein Zug in Herdorf (Landkreis Altenkirchen) teilweise entgleist. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Triebwagen mit Passagieren sei im Gleisbett geblieben, jedoch seien zwei Achsen von den Gleisen gerutscht. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend in Höhe der Haltestelle Königsstollen, der Zug befuhr demnach die Strecke von Herdorf in Richtung Grünebach.

Herdorf - An Bord waren nach Angaben der Bundespolizei 14 Reisende.

Der Triebwagen des Nahverkehrszuges sowie die Gleise wurden den Angaben zufolge beschädigt. Die Bahnstrecke musste bis auf weiteres komplett gesperrt werden. Der Zug bleibe bis 27. Dezember dort stehen, weil ein Spezialzug zur Bergung benötigt werde, hieß es auf Anfrage bei der Bundespolizei.

Die angrenzende Landesstraße musste wegen des Einsatzes der Rettungskräfte ebenfalls gesperrt werden. Die Bundespolizei ermittelt. dpa