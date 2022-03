Schulbus-Unfall in Trier: Bus prallt frontal gegen Baum - 14 Kinder teils schwer verletzt

Von: Jennifer Lanzinger

Rheinland-Pfalz, Trier: Ein Bus steht nach einem Unfall am Ende der Kaiser-Wilhelm-Brücke mit der Front an einem Baum. Bei dem Unfall mit einem Schulbus sind am Mittwochmorgen in Trier mehrere Kinder verletzt worden. © Harald Tittel/dpa

Wie die Stadt Trier am Morgen bestätigt, hat sich in Rheinland-Pfalz ein schwerer Schulbus-Unfall ereignet. Ein Bus ist frontal gegen einen Baum gefahren. Es gibt vermutlich Schwerverletzte.

Update von 11.40 Uhr: Mittlerweile sind alle Passagiere des verunglückten Fahrzeugs entweder im Krankenhaus oder von den jeweiligen Eltern abgeholt worden. Das bestätigt die Stadt Trier über Twitter. Demnach wurde die Sammelstelle am Unglücksort aufgelöst. Die Polizei bestätigt währenddessen, ebenfalls über Twitter, dass die Unfallstelle mittlerweile geräumt und das Moselufer wieder frei befahrbar sei.

In einer Pressemitteilung der Polizei wurde nun auch die genaue Zahl der bei dem Unfall verletzten Personen bestätigt: „In dem VRT-Bus der Linie 25 waren neben dem Busfahrer 35 Kinder, Jugendliche und ein junger Erwachsener. 14 von ihnen wurden mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert“.

Die Unfallursache ist demnach noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Trier hat darüber hinaus einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.

Update von 11 Uhr: Wie die Stadt Trier auf Twitter nun erklärt, wurden bei dem tragischen Unglück keine Personen lebensbedrohlich verletzt.

Trier: Stadt Trier richtet Hotline für Eltern ein - 14 Kinder und Jugendliche ins Krankenhaus gebracht

Update von 10.05 Uhr: Wie die Stadt Trier über Twitter berichtet, wurde mittlerweile eine Telefonnummer für Eltern eingerichtet: „Wichtige Info für Eltern: Unter 0651/718-1817 hat die Stadt ein Infotelefon eingerichtet. Dort erfahren Eltern, ob ihre Kinder verletzt wurden und wo sie sich aufhalten“. Wie die Stadt weiter berichtet habe es sich bei dem Bus um einen Bus der VRT-Linie 25 gehandelt. 36 Personen seien an Bord gewesen. 14 Kinder bzw. Jugendliche wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, 22 Passagiere würden in der Toni-Chorus-Halle betreut werden.

Update von 9.45 Uhr: Die genaue Unfallursache ist nach dem tragischen Unfall in Trier noch unklar. Wie die dpa nun unter Berufung auf die Polizei berichtet, soll der Fahrer des Busses schwer verletzt worden sein.

Schulbus-Unfall am Morgen in Trier: Bus fährt frontal gegen Baum - offenbar mehrere Verletzte

Update von 8.55 Uhr: Wie die dpa nun unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichtet, sollen bei dem Unfall mindestens sechs Menschen leicht verletzt worden sein. Die Feuerwehr sprach von mehreren verletzten Kindern. Der Bus war laut Polizei mit rund 40 Menschen in Richtung Innenstadt unterwegs. Er kam aus zunächst unbekannter Ursache von der Spur ab und prallte gegen den Baum. Nach Angaben des Sprechers war die Lage am Morgen noch unübersichtlich.

Update von 8.45 Uhr: Wie der Trierer Volksfreund berichtet, soll sich der Unfall gegen 7.23 Uhr ereignet haben. Der Schulbus sei demnach aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Baum gekracht. Mehrere Kinder sollen bei dem Unfall verletzt worden sein. Die Stadt Trier sprach am Morgen über Twitter von Schwer- und Leichtverletzten (siehe Ursprungsmeldung). Wie der Trierer Volksfreund weiter berichtet, soll der Frontbereich des Busses zerstört sein. Unklar ist demnach bislang ob auch der Busfahrer bei dem Unfall verletzt wurde.

Update von 8.38 Uhr: Wie die Stadt Trier über Twitter weiter erklärt, wurde mittlerweile eine Anlaufstelle für Eltern eingerichtet: „Für Eltern betroffener Kinder wird die Toni-Chorus-Halle von den Rettungskräften gerade als Anlaufpunkt hergerichtet“.

Schulbus-Unfall am Morgen in Trier: Bus fährt wohl frontal gegen Baum - Mehrere Schwerverletzte bestätigt

Erstmeldung: Trier - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in den frühen Morgenstunden in Trier am Martinsufer ereignet. Wie die Stadt Trier selbst über Twitter erklärt, ist nach ersten Informationen ein Bus mit Schulkindern frontal gegen einen Baum gefahren. Es gebe Schwer- und Leichtverletzte. Rettungskräfte seien aktuell vor Ort. Autofahrer werden gebeten auf die andere Moselseite auszuweichen.