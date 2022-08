Trotz Krisen gutes Klima für Betriebsgründungen

„Wir haben eine Gründungsmentalität in Rheinland-Pfalz“, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen. Auch Inflation und Energiepreisexplosion schrecken angehende Unternehmensgründer nicht ab, beobachten die Starterzentren.

Mainz - Trotz Krisen haben im vergangen Jahr mehr Menschen in Rheinland-Pfalz den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ist von rund 31.300 im Jahr 2020 auf knapp 33.600 im Jahr 2021 gestiegen, wie die Industrie- und Handelskammern (IHK) und die Handwerkskammern am Mittwoch zur Feier des 20-jährigen Jubiläums der Starterzentren Rheinland-Pfalz mitteilten. Die Zahlen seien „im Steigflug“, sagte Günter Jertz, Hauptgeschäftsführer der IHK Rheinhessen. Parallel dazu ist laut IHK die Zahl der abgemeldeten Unternehmen seit 2013 kontinuierlich gesunken, seit 2018 hat sich dieser Rückgang sogar noch verstärkt.

Der Saldo bei Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen lag im vergangenen Jahr den Angaben zufolge bei knapp 6000 Unternehmen. Den stärksten Zuwachs gab es unterm Strich im Bereich wirtschaftliche Dienstleistungen, danach folgt der Sektor Information und Kommunikation. Die einzige Branche mit einem Rückgang ist laut IHK das Gastgewerbe. Grund dafür seien - trotz einer hohen Zahl von Neugründungen - die zahlreichen Abmeldungen während der Corona-Pandemie. Etwa jede dritte Neugründung in dem Bundesland ging im vergangenen auf eine Frau zurück. Jeder fünfte Betrieb wurde von Nicht-Bundesbürgern gegründet.

Die angehenden Neugründer lassen sich, das wird laut IHK in vielen Beratungsgesprächen ersichtlich, auch von der hohen Inflation und der Energiepreisexplosion nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Deswegen geht Jertz davon aus, dass die positive Tendenz bei den Betriebsgründungen weiterhin anhält. „Wir haben eine Gründungsmentalität in Rheinland-Pfalz“, betonte er.

Die vor 20 Jahren gegründeten Starterzentren in Rheinland-Pfalz begleiten als Zusammenschluss der vier IHK und der vier Handwerkskammern Gründungsinteressierte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Inzwischen gibt es sie an 31 Standorten zwischen Altenkirchen und Landau und zwischen Trier und Mainz. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem das Lotsen durch den Bürokratiedschungel sowie Tipps zu Steuer- und Rechtsfragen und Förderprogrammen. dpa