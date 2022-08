Brennende, tote Frau unter Autobahnbrücke entdeckt: Identität unklar - TV-Show zeigt Foto der Unbekannten

Wer kennt die unbekannte Tote? (Collage) © IMAGO / Wolfgang Maria Weber/ Polizei Mainz

Nach dem Fund einer toten, brennenden Frau unter einer Brücke erhoffen sich Ermittler durch eine TV-Show nun den entscheidenden Hinweis: wer kennt die tote Unbekannte?

Münster-Sarmsheim/Mainz - Nicht selten werden ungelöste Verbrechen durch die TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst doch noch aufgeklärt. Auch im Fall einer unbekannten Toten erhoffen sich Ermittler nun die entscheidende Spur. Nicht nur der Täter wird in diesem Fall gesucht, auch die Identität der Frau ist noch immer unklar. Das ZDF zeigt aus diesem Grund am Mittwochabend ein rekonstruiertes Gesicht der toten Frau.

Einsatzkräfte finden brennende tote Frau unter Autobahnbrücke - Rätsel um Identität

Aufgefunden wurde die tote Frau bereits am 15. Juni 2022. Gegen 1.31 Uhr in der Nacht wurde sie unterhalb einer Brücke der Autobahn BAB 61 nahe der Bundesstraße B 48 bei 55424 Münster-Sarmsheim im Kreis Mainz-Bingen entdeckt. Wie die TV-Sendung im Vorfeld erklärt, soll die Frau nach ihrem Tod angezündet worden sein. Die Unbekannte habe noch gebrannt, als die Feuerwehr am Fundort eintraf. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung im Juli erklärt hatte, habe in dieser Nacht der Vollmond am Himmel gestanden.

Die Identität der Frau ist bislang noch immer nicht bekannt, doch nun ist es Ermittlern gelungen, das Gesicht der Unbekannten zu rekonstruieren. Im Rahmen der TV-Sendung soll dieses rekonstruierte Gesicht den Zuschauern dann live im TV gezeigt werden. Bei der unbekannten Toten soll es sich nach ersten Einschätzungen um eine Frau im Alter zwischen 25 und 40 Jahren handeln. Sie sei zwischen 155cm und 175 groß, habe braune Augen und dunkelbraune bis schwarze Haare gehabt. Ihre Haare habe die Unbekannte am Hinterkopf zu einem Zopf getragen, sie seien mindestens 15cm lang gewesen. Zudem veröffentlichte die Polizei Auffälligkeiten der Zähne der Frau: „Charakteristisches Zahnschema: zu kurzer Eckzahn oben rechts. Engstand in der Ober- und Unterkieferfront: Eckzähne wurden nach vorne geschoben und stehen hervor“.

Ermittler erhoffen sich entscheidenden Hinweis durch TV-Show Aktenzeichen XY

Ermittler erhoffen sich Antworten auf folgende Fragen: Wer kennt die hier abgebildete Frau? Wer kann sich an eine Frau dieses Aussehens erinnern? Wer kann sonstige sachdienliche Angaben zu dem Fall machen? Für sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung der Tat führen ist eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail direkt an die Sonderkommission übermittelt werden: kdmainz.sokoluna.hinweise@polizei.rlp.de. Hinweise nimmt zu dem auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

