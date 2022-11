Umweltministerium verstärkt Forschung zum Wald

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Die Rückkehr drastisch geschädigter Wälder zu einer natürlichen Entwicklung ist eines der Themen, die das Klimaschutz- und Umweltministerium Rheinland-Pfalz erforschen lassen will. Dazu sollen verstärkt Messwerte erhoben und Daten ausgewertet werden. Ministerin Katrin Eder stellte das Forschungsprogramm mit dem Titel „Klimawald 2100“ am Donnerstag im Umweltausschuss des Landtags vor.

Mainz - „Damit wir unsere Wälder langfristig nutzen können, muss das Waldökosystem bestmöglich mit den Herausforderungen des Klimawandels zurechtkommen“, sagte die Grünen-Politikerin. „Dazu braucht es verlässliche wissenschaftliche Erkenntnisse.“ Das Ministerium beauftragte die Forschungsanstalt für Forstwirtschaft und Waldökologie (FAWF) damit, zu untersuchen, wie klimagestresste Wälder resilienter werden und wie sie bewirtschaftet werden können.

„Biodiversität und Entwicklung von klimainduzierten Störungsflächen“ heißt eines von vier Modulen des Programms. Dabei geht es um Waldflächen ohne Bäume wie sie nach dem Borkenkäferbefall von Fichten entstanden sind, etwa auf der Montabaurer Höhe im Westerwald. Auf solchen Flächen soll untersucht werden, „wie sich die Ökosysteme spontan wiederherstellen und dabei gezielt gestärkt werden können.“ Dazu sollen Daten gesammelt werden, etwa zur Entwicklung der Artenvielfalt, zur Bodenfeuchtigkeit und zu mineralischen Stoffen.

„Wald und Wasser“ ist denn auch das Thema eines weiteren Moduls, das die Wasser-Speicherfähigkeit des Waldes in den Mittelpunkt stellt, auch mit Blick auf Hochwasserschutz und die Neubildung von Grundwasser. In den zwei weiteren Modulen geht es um die Auswirkungen der Klimakrise auf Buchenwälder sowie um die Vermittlung von Erkenntnissen aus dem Programm an Akteure der Waldbewirtschaftung wie an die interessierte Öffentlichkeit.

„Die Natur hat immer wieder gezeigt, dass sie anpassungsfähig ist“, sagte Eder. „Dabei wollen wir die Ökosysteme unterstützen. Die Natur zeigt uns aber auch, dass die Zeit mehr als drängt.“ dpa