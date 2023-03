Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten auf: Keine Beute

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben beim Wormser Hauptbahnhof einen Fahrkartenautomaten aufgesprengt, aber keine Beute gemacht. Nach Polizeiangaben vom Sonntag hatte es dort am Samstagmorgen laut einer Passantin einen lauten Knall gegeben. Der Automat am Eingang einer Bahnhofsunterführung wurde an der Seite aufgerissen und nahezu vollständig zerstört. An das Geld gelangten die Täter dennoch nicht.

Worms - Sie konnten flüchten. Der Sachschaden betrug nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro. „Eine Beeinträchtigung oder Gefährdung des Bahnverkehrs bestand zu keinem Zeitpunkt“, teilte die Polizei mit. dpa