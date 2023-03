Unbekannter schlägt auf Mann mit Fahrrad ein: Verletzt

Ein Unbekannter hat in Kaiserslautern mit seinem Fahrrad auf einen 21-jährigen Angler eingeschlagen und diesen leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag am Blechhammerweiher, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 21-Jährige erzählte am Abend einer Streife, dass er direkt an den See gefahren sei, um seine Angelausrüstung auszuladen.

Kaiserslautern - Dort sei er von einem Fahrradfahrer angesprochen worden, der mit der Wahl seines vorübergehenden Parkplatzes nicht einverstanden war, hieß es. Der Fahrradfahrer schrie den Angler demnach an und schlug im Verlauf des Streits mit seinem Fahrrad auf diesen ein. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen den Unbekannten wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. dpa