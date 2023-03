Unbekannter soll Baby angepöbelt und Vater geschlagen haben

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Weil ein weinendes Baby ihn mutmaßlich störte, soll ein Unbekannter in einer Einkaufspassage in Kaiserslautern auf einen 44-Jährigen eingeschlagen haben. Der Unbekannte habe das Baby im Kinderwagen am Dienstag „angepöbelt“, ehe es zum Angriff kam, teilte die Polizei in Kaiserslautern am Mittwoch mit. Als der 44-Jährige, der mit seiner Lebensgefährtin unterwegs war, den Rüpel ansprach, habe dieser ihn gegen den Oberschenkel getreten und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Kaiserslautern - Er erlitt eine blutende Wunde an der Unterlippe. Anschließend habe der Angreifer die Passage verlassen. Die Polizei fahndet nach dem Mann und sucht nach Zeugen. dpa