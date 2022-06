Unbeständig und regnerisch in Rheinland-Pfalz und Saarland

Wassertropfen sind an einer Autoscheibe nach einem Regenschauer zu sehen. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt es auch nach Pfingsten wechselhaft mit einigen Regenschauern. Unwetter werden für die kommenden Tage allerdings keine mehr erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Der Dienstag startet demnach bewölkt und mit vereinzeltem Regen. Am Nachmittag und Abend seien in beiden Ländern dann auch kurze Gewitter mit Windböen möglich.

Offenbach – Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad, in Hochlagen um 18 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen laut DWD nach. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 11 Grad, in der Eifel bis 9 Grad. Tagsüber kommt dann aus Westen wieder schauerartiger Regen auf, der Richtung Osten abzieht. Der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibe meist stark bewölkt. Abseits von möglichen Gewittern weht nach Angaben der Meteorologen ein schwacher Südwestwind. An den Temperaturen ändere sich in den kommenden Tagen wenig. dpa