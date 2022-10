Unfall auf BASF-Gelände: Laut Polizei zehn Verletzte

Einen Tag nach dem Verkehrsunfall auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen hat die Polizei von zehn Verletzten berichtet. Zwei von ihnen, ein 38-jähriger Lkw-Fahrer sowie ein männlicher Fahrgast im Bus, seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. „Ihnen geht es soweit gut, sie sind nicht schwer verletzt“, sagte am Nachmittag eine BASF-Sprecherin.

Ludwigshafen - Das Unternehmen hatte selbst von 15 Verletzten berichtet, dabei handle es sich um alle, die nach dem Unfall vor Ort untersucht worden seien. Den Angaben nach wurden zwei von ihnen in ein Krankenhaus gebracht, weitere fünf wurden vor Ort ambulant behandelt. Die anderen acht Menschen mussten nicht ärztlich behandelt werden. Grundlage für die unterschiedliche Anzahl von Verletzten sei eine andere Zählweise.

Bei dem Unglück waren laut Polizeiangaben an einer Kreuzung aus bislang unbekannten Gründen ein mit 30 Menschen besetzter Linienbus und ein Lastwagen zusammengestoßen. Die Behörde schätzte den Schaden auf 200.000 Euro. Der Unfall ereignete sich laut Unternehmensangaben im Werksteil Nord. Auf dem sehr weitläufigen Gelände unterhält die BASF einen Busverkehr. dpa