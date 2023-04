Unfall mit vier Autos: auch Kleinkind in Krankenhaus

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall mit vier Autos auf der Autobahn 61 sind insgesamt sieben Menschen verletzt worden, darunter ein zweijähriges Kind. Ausgelöst wurde der Unfall bei Dintesheim (Kreis Alzey-Worms) am Sonntagabend von einer 22 Jahre alten Pkw-Fahrerin, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Sie habe verkehrsbedingt bremsen müssen und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Dintesheim - Ihr Auto kollidierte demnach mit dem eines 22-Jährigen, dessen Wagen ebenfalls ins Schleudern geriet. Beide seien leicht verletzt worden.

Ein 60-Jähriger konnte laut Polizeiangaben nicht rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Pkw des 22-Jährigen zusammen. Der 60-Jährige wurde dabei schwer verletzt, seine Beifahrerin (23) leicht. Auf das Auto des 60-Jährigen prallte dann noch ein vierter Wagen. Die Insassen, eine 28- und eine 29-Jährige sowie ein zweijähriges Kind, erlitten leichte Blessuren.

Der Autobahnabschnitt ab Gundersheim war bis in die Nacht in Richtung Koblenz gesperrt. Gegen 2.00 Uhr morgens sei der Verkehr wieder normal angelaufen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Neben der Polizei waren rund 50 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Alle Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf mindestens 36.000 Euro. dpa