Unfall mit vier Autos verursacht 15 Kilometer langen Stau

Autos stehen im Stau. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 nahe Bingen hat am Mittwochmorgen einen 15 Kilometer langen Stau in Fahrtrichtung Ludwigshafen verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Baustellen-Transporter vermutlich unberechtigt auf dem Seitenstreifen in Höhe des Anschlusses Bingen-Mitte, wie die Polizei mitteilte. Als dort ein Auto auffahren wollte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der Transporter geriet auf die reguläre Fahrspur.

Bingen - Dort rammte er einen Lastwagen, der nach links auswich und dabei mit einem weiteren Auto zusammenstieß, das zwischen dem Lastwagen und der Mittelschutzplanke eingeklemmt wurde.

Der Fahrer des Transporters verließ die Unfallstelle, doch die Polizei konnte trotz widersprüchlicher Zeugenangaben einen 31-jährigen Mann ermitteln, der in Betracht kommt. Er wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und der Leitplanke beträgt nach ersten Schätzungen etwa 31.000 Euro.

Der Transporter und das eingeklemmte Auto wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, jedoch bildete sich ein Rückstau von über 15 Kilometern Länge. An dessen Ende ereignete sich anschließend ein Auffahrunfall, bei dem es allerdings bei Sachschäden blieb. dpa