Unfall mit vier Verletzten in Betzdorf

Verkehr

Bei einem Unfall in Betzdorf im Landkreis Altenkirchen sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr ein 63-jähriger Autofahrer am frühen Dienstagabend mit seinem Wagen dem vorausfahrenden Fahrzeug eines 36-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto des 36-Jährigen nach vorne gegen das Heck eines weiteren Wagens geschoben.

Betzdorf - Alle drei Insassen des mittleren Autos sowie der 19-jährige Fahrer des vorderen Wagens wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro. dpa