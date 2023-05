Unimedizin und Verdi vereinbaren neuen Verhandlungstermin

Nicht-ärztliche Beschäftigte der Mainzer Universitätsmedizin demonstrieren in der Innenstadt. © Christian Schultz/dpa /dpa

Inmitten des Warnstreiks im Tarifkonflikt an der Mainzer Universitätsmedizin ist ein neuer Verhandlungstermin vereinbart worden. Dieser sei am 30. Mai, teilte die Unimedizin am Freitag in Mainz mit.

Mainz - Die bisher letzten Gespräche waren am vergangenen Mittwoch ohne Einigung zu Ende gegangen, daraufhin hatte die Gewerkschaft Verdi die rund 7300 nicht-ärztlichen Beschäftigten des größten Krankenhauses in Rheinland-Pfalz zum Warnstreik aufgerufen. Dieser startete am frühen Donnerstagmorgen und soll noch bis zum frühen Samstagmorgen dauern. dpa