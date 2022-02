Unterstützung für flutgeschädigte Sportplätze im Ahrtal

Die Ortschaft Rech im Ahrtal ist nach der Flutkatastrophe trist und grau. © Thomas Frey/dpa/Archiv

Überschwemmte und zerstörte Sportplätze, Angst vor Mitgliederschwund: Ein neuer Frage-Antwort-Katalog soll Sportvereinen im flutgeschädigten Ahrtal helfen. „In Gesprächen vor Ort konnten wir feststellen, dass derzeit viele Fragen zum Wiederaufbau offen sind“, teilte die stellvertretende Geschäftsführerin des Sportbundes Rheinland, Susanne Weber, am Mittwoch mit.

Koblenz - „Wir haben die bisher aufgekommenen Fragen gesammelt und stellen den aktuellen Stand der Antworten durch die zuständigen Behörden dar.“ Es gehe beispielsweise um Anträge, wasserrechtliche Vorgaben, Kostenermittlungen, Förderungen, Steuer- und Rechtsfragen.

Unterdessen fragen laut dem Sportbund Rheinland Experten des Instituts für Sportstättenentwicklung in Trier (ISE) und der Hochschule Koblenz in den Kommunen des Ahrtals nach den Anforderungen für künftige Sportplätze. In einem Sportstättenkataster würden die nötigen Daten zur Situation einzelner Anlagen zusammengetragen, um die Steuerung des Wiederaufbaus zu unterstützen.

Bei der Sturzflut am 14. und 15. Juli 2021 nach extremem Starkregen waren an der Ahr 134 Menschen getötet und weite Teile des engen Tals zerstört worden. dpa