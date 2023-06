Unwetter zum Wochenstart erwartet

Wetter

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich zum Wochenstart auf mögliche Unwetter einstellen. Am Montag werden Höchsttemperaturen zwischen 28 und 31 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. In höheren Lagen der Eifel kann es um die 25 Grad warm werden. Im Tagesverlauf sind örtlich Schauer oder Gewitter möglich, lokal auch mit Starkregen und starken bis stürmischen Böen.

Offenbach – Abseits von Gewittern weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Dienstag liegen die Höchsttemperaturen voraussichtlich bei 28 bis 32 Grad. In höheren Lagen liegt die Maximaltemperatur bei 25 Grad. Im Tagesverlauf ist teilweise mit Schauern und Gewittern mit Hagel zu rechnen. Örtliche Unwetter durch heftigen Starkregen sind wahrscheinlich. Es weht meist ein schwacher bis mäßiger Wind. Bei Gewittern kann es jedoch örtlich zu Sturmböen kommen.

Der Mix aus Schauern und Gewittern setzt sich auch am Mittwoch fort. Es kann lokal zu teils unwetterartigem Starkregen kommen. Die Meteorologen erwarten Höchstwerte von 27 bis 30 Grad, in höheren Lagen sind 24 Grad möglich. dpa