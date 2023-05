Unwettergefahr am Sonntag

Blitze entladen sich aus einer Gewitterwolke. © Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland drohen am Sonntag neue Unwetter. Bei Höchsttemperaturen von 18 bis 24 Grad und 16 Grad im Bergland ist es zunächst wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen von Südwesten her Schauer auf. Auch Gewitter mit Starkregen und Hagel und lokal begrenzt Unwetter sind möglich.

Offenbach - Am Montag bleibt es stark bewölkt, örtlich sind weitere Schauer zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad, in höheren Lagen auf 16 Grad. Ähnlich präsentiert sich das Wetter am Dienstag. dpa