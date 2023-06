Ursache für Brand in Tiefgarage noch unklar

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen am Brandort. © 5VISION.NEWS/dpa

Die Ursache für den Brand in einer Tiefgarage in Mainz mit drei Verletzten sowie der dabei entstandene Sachschaden sind nach wie vor unklar. Es müsse noch abgewartet werde, bis der Brandort betreten werden könne, teilte die Polizei in Mainz am Montag mit. Derzeit sei das unter anderem wegen der großen Menge an Löschschaum noch schwierig. Auch müsse zunächst geprüft werden, ob eine Gesundheitsgefahr für die Ermittler am Brandort bestehe.

Mainz - Ob ein Sachverständiger eingeschaltet wird, soll nach weiteren Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entschieden werden.

Bei den Löscharbeiten in einem Lagerraum in der Tiefgarage in der Altstadt am Sonntag hatten zwei Feuerwehrmänner einen Kreislaufkollaps erlitten, zudem hatte eine Anwohnerin eine leichte Rauchvergiftung davongetragen. Grund für die Kreislaufzusammenbrüche waren die extremen Temperaturen an der Brandstelle. Die Anwohnerin war nach früheren Angaben der Feuerwehr auf eigene Faust in ihre Wohnung in einem angrenzenden, gesperrten Haus zurückgekehrt.

Die Tiefgarage sowie ein darüber liegendes Parkdeck sind gesperrt. In der Garage standen den Angaben zufolge zwei Autos, die jedoch nicht in Brand geraten waren. Inzwischen seien die Daten unter anderem der Nutzer der Tiefgarage ermittelt worden, teilte die Polizei mit. dpa