Venus triumphiert über Mars: Denkmaltag blickt aufs Barock

Freude am Entdecken versprechen zum Tag des offenen Denkmals mehr als 260 Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz. Darunter sind auch etliche Gebäude, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.

Mainz - Nach zwei Jahren mit erheblichen Einschränkungen können zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag wieder mehr als 260 historische Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz besucht werden. Schwerpunkt sind in diesem Jahr die steinernen Zeugen aus Renaissance und Barock. Offiziell eröffnet wird das Fest für den Denkmalschutz am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche in Speyer. Besondere Programmpunkte sind die unterirdischen Gänge in Trier, St. Johannis in Mainz und aktuelle Ausgrabungen bei Landau.

„Die letzten beiden Jahre waren extrem schwierig“, sagte am Donnerstag die Generaldirektorin der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), Heike Otto. In diesem Jahr werde der bundesweit am zweiten Sonntag im September begangene Tag des offenen Denkmals noch nicht ganz den Umfang der Vor-Corona-Zeit erreichen. Aber diesmal seien die Menschen in Rheinland-Pfalz wieder eingeladen, nicht nur digital, sondern auch vor Ort ungewohnte Einblicke zu Denkmälern zu erhalten, die sonst verschlossen seien.

Der Schwerpunkt Barock habe in diesem Jahr eine besondere Aktualität, sagte Landeskonservatorin Roswitha Kaiser mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. So sei die opulente Pracht kirchlicher und weltlicher Bauten des 17. und 18. Jahrhunderts nach den Ereignissen des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) entstanden. Denkmalpfleger Markus Fritz-von Preuschen nannte dabei das Haus zum Römischen Kaiser in Mainz mit einer frühbarocken Hallendecke, wo die Liebesgöttin Venus über den Kriegsgott Mars triumphiert.

Auch im sparsamen Umgang mit Energie und Rohstoffen könne die Gesellschaft heute von vergangenen Jahrhunderten lernen, sagten die Denkmalpfleger. Dazu gehörten Fenster, deren Klappläden sich nach außen und nicht nach innen öffneten, so dass sie bei Wind automatisch geschlossen wurden. Und Rohstoffe wie Holz oder Metallbeschläge von Türen wurden über die Jahrhundert immer wiederverwendet. „Man hatte nicht diese Abfallgesellschaft“, sagte Markus Fritz-von Preuschen. „Wir müssen dahin kommen, dass wir das, was wir haben, möglichst pfleglich behandeln.“ dpa