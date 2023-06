Veranstalter: Bestes Wetter seit 30 Jahren bei Rock am Ring

Tausende Rockfans tanzen beim Auftritt von „Rise against“ vor der Hauptbühne des Festivals. © Thomas Frey/dpa

Sonne satt: Laut Veranstalter ist das Wetter bei Rock am Ring dieses Jahr das beste seit Jahrzehnten. „Laut unserer Meteorologen sind es die besten Wetterbedingungen seit 30 Jahren“, sagte Steffi Kim, Pressesprecherin von Rock am Ring. „Also die Prognose ist durchgehend trocken und Sonnenschein. Und das hat es einfach sehr lange schon nicht mehr hier gegeben.“

Nürburgring - In den vergangenen Jahren hatten Fans und Einsatzkräfte beim Musikfestival am Nürburgring oft mit Schlamm und Unwettern zu kämpfen. Dieses Jahr bleibt der Himmel über Rock am Ring auch laut Deutschem Wetterdienst trocken, die Höchstwerte am Wochenende in Rheinland-Pfalz liegen zwischen 21 und 27 Grad.

„Ich bin jetzt 34 Jahre auf dem Ring und es ist seit 30 Jahren ein Mal Rock am Ring, dass wir dieses Wetter haben“, sagt auch Armin Link, Leiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Nürburgring. Grundsätzlich spiele die Sonne bei den Einsätzen seines Teams eine Rolle, es gebe Kreislaufkollapse und Hitze-Erschöpfungen bei den Besucherinnen und Besuchern. „Die Sonne, ja, ist Thema, aber wider Erwarten dann doch nicht so, wie wir es praktisch prognostiziert haben“, sagt er am Samstagabend.

Aktuell habe das DRK weniger Einsätze als im vergangenen Jahr. Die Bilanz am frühen Samstagabend: 1800 Menschen an den Stationen, 280 Einsätze im Rettungsdienst, 3 Hubschrauberflüge. „Wir stellen fest, dass das Publikum wirklich sehr besonnen ist.“ dpa