Verdacht auf Tötungsdelikt: Polizei bittet um Mithilfe

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Die Polizei in Trier ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes und bittet Zeugen um Mithilfe. Ein seit Januar vermisster 53-Jähriger sei nach derzeitigen Erkenntnissen Opfer eines Tötungsdeliktes geworden, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Trier am Sonntagabend mitteilten. Davon sei „aufgrund der durchgeführten umfangreichen Ermittlungen“ auszugehen.

Greimerath - Der Fall soll am Mittwoch bei der Fahndungssendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ vorgestellt werden.

Der Mann sei am 30. Dezember vergangenen Jahres zuletzt gesehen und am 3. Januar von seinem Arbeitgeber als vermisst gemeldet worden, hieß es weiter. Kurz darauf wurde sein Fahrzeug auf einem Forstweg in einem Waldgebiet bei Greimerath im Landkreis Bernkastel-Wittlich gefunden. Es sei vollständig ausgebrannt und zuvor mittels Brandbeschleuniger in Brand gesetzt worden, so die Mitteilung der Polizei. Den Angaben zufolge könne ausgeschlossen werden, dass der Mann im Wagen verbrannte. Die Ermittler vermuten, dass sein Leichnam zu einem unbekannten Ort gebracht wurde. Die mutmaßliche Tat dürfte sich demnach zwischen dem 30. und 31. Dezember ereignet haben.

Es könne außerdem nicht ausgeschlossen werden, dass eine etwaige Tatwaffe zwischenzeitlich entsorgt worden sei. dpa