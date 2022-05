Verdi-Chef Werneke warnt vor Rüstungswettlauf

Frank Werneke, Vorsitzender der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. © Carsten Koall/dpa/Archiv

Mit Blick auf das angekündigte milliardenschwere Aufrüstungsprogramm für Deutschland hat Verdi-Chef Frank Werneke vor einem Rüstungswettlauf gewarnt. „Ja - wir müssen in Deutschland in der Lage sein, uns zu verteidigen, einschließlich der sich daraus ergebenden Bündnisverpflichtungen“, erklärte er anlässlich der Kundgebung zum 1. Mai am Sonntag in Mainz laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript.

Mainz - Die Diskussion um mehr Sicherheit in Europa dürfe aber nicht allein aus einer militärischen Perspektive geführt werden.

„Unser Ziel bleibt eine Welt mit weniger Waffen. Insbesondere mit weniger atomaren Waffen“, erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende. „Wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf, der auf Kosten der dringlichen Investitionen in Soziales, in Bildung und den Schutz des Klimas geht.“ Werneke nannte es „irritierend, dass jetzt als erste große Investition ausgerechnet ein atomwaffenfähiger Kampfjet für Deutschland gekauft werden soll“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Aufrüstung der Bundeswehr Ende Februar als Konsequenz aus dem russischen Angriff auf die Ukraine angekündigt. dpa