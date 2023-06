Verfassungsschützer warnen vor extremistischen Misch-Szenen

Michael Ebling (SPD), Innenminister von Rheinland-Pfalz, spricht. © Andreas Arnold/dpa

Die Verfassungsschützer in Rheinland-Pfalz sehen den Rechtsextremismus, das wachsende Spektrum sogenannter Reichsbürger und Misch-Szenen aus verschiedenen Extremisten als die größten Bedrohungen an. Solche Misch-Szenen bildeten sich vor allem im virtuellen Raum, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Mainz bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022.

Mainz - Hier fänden Gruppen zueinander, die sich unter Umständen in der analogen Welt gar nicht getroffen hätten.

Solchen Misch-Szenen schließen sich laut Ebling auch oft sogenannte Delegitimierer an - also Menschen ohne eine besondere Ideologie, die aber wie Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger den Staat und seine Organe bekämpfen und überwinden wollen. Der Rechtsextremismus werde radikaler, gewaltbereiter und vielfältiger. Er unterstütze, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat, sagte Ebling. „Insofern wird sie auch in Rheinland-Pfalz beobachtet.“

Die sicherheitspolitischen Herausforderungen seien aufgrund von „Allianzen von Staatsfeinden“ im Inneren und von hybriden Bedrohungen aus dem Ausland insbesondere seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine größer geworden. Die Bedrohung durch Spionage, Sabotage und Cyberangriffe habe deutlich zugenommen. Militärische Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, in denen auch Angehörige ukrainischer Streitkräfte ausgebildet würden, seien mehrfach Ziel von Ausspäh-Aktionen gewesen, berichtete Ebling. Dabei liege eine „russische Urheberschaft“ zumindest nahe. dpa