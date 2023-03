Verhütungsmittel werden ab 1. April in Luxemburg kostenlos

Über einem Kalender nimmt sich eine Frau eine Pille aus der Monatspackung der Antibabypille. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Antibabypille, Verhütungsring, Spirale oder Pille danach: In Luxemburg sind fast alle Verhütungsmittel ab dem 1. April kostenlos. Auch die Kosten für eine Sterilisation bei Frauen und Männern werden erstattet, wie das Gesundheitsministerium in Luxemburg mitteilte. Mit der Neuerung werde ein Vorhaben des Koalitionsvertrags umgesetzt, teilte Gesundheitsministerin Paulette Lenert mit.

Luxemburg - Die Kostenfreiheit gelte unabhängig vom Alter.

Die Neuerung werde „es jeder und jedem ermöglichen, die für ihre oder seine Situation angemessenen Mittel zur Familienplanung zu erhalten“, sagte Lenert. Wann man also ab dem 1. April mit einem Rezept zum Beispiel für die Pille in die Apotheke gehe, bekomme man das Verhütungsmittel gratis, erläuterte eine Ministeriumssprecherin am Freitag.

Die Kosten für die Maßnahmen würden zu 100 Prozent aus dem Staatshaushalt übernommen. Bisher wurde in Luxemburg nur eine begrenzte Liste von Verhütungsmitteln auf Rezept für Frauen unter 30 Jahren zu 80 Prozent erstattet, wie die Sprecherin sagte.

„Mit der 100-prozentigen Erstattung und ohne Altersgrenze ist der universelle Zugang zu Verhütungsmitteln für Frauen und Männer nun Realität“, sagte der Minister für soziale Sicherheit, Claude Haagen.

Die Kostenfreiheit gelte aber nicht für Kondome, hieß es in der Mitteilung. Es gebe jedoch in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz bereits mehrere Stellen im Land, wo Kondome kostenlos verteilt würden. Zudem stelle das Ministerium Kondomautomaten an Schulen zur Verfügung, hieß es. dpa