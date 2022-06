Verkehrsbetriebe gewappnet fürs Pfingstwochenende

Fahrgäste steigen auf einem Bahnsteig am Bahnhof aus einem Regionalzug. © Stefan Sauer/dpa

Wie voll werden die Züge am Pfingstwochenende durch das neue 9-Euro-Ticket? Zumindest punktuell könnte es auf beliebten Ausflugsstrecken eng werden.

Mainz - Verkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz sehen sich nach der Einführung des 9-Euro-Tickets gut auf das lange Pfingstwochenende vorbereitet. „Was rollen kann, das rollt“, sagte am Freitag eine Sprecherin des Eisenbahnunternehmen Vlexx aus Mainz mit Blick auf die bereit gestellten Fahrzeuge. Auch das Personal sei entsprechend eingeplant.

Die Deutsche Bahn meldete am Freitag einen „normalen Betriebsstart“. Die Auslastung der Züge für die kommenden Tage sei nur schwer vorherzusagen, teilte eine Bahnsprecherin mit. Es werde je nach Wetter aber mit mehr Freizeit- und Ausflugsfahrten gerechnet. Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ging auf schnellen Regional-Express-Linien sowie auf Strecken in Ausflugsregionen von einer höheren Nachfrage aus. Kunden sollten daher laut Empfehlung der Deutschen Bahn möglichst Fahrten mit längeren Umsteigezeiten wählen und sich am Bahnsteig auf die volle Länge des Zuges verteilen.

Ein Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) erklärte, man habe auf den Strecken im südlichen Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg während des Wochenendes mehr Sitzplätze im Angebot. Das lange Wochenende sei wie eine Art Test und dementsprechend richtungsweisend. Für die Kontrollen sei die Maßgabe, „recht kulant damit umzugehen“. Nichtsdestotrotz sollte sich niemand sicher sein, wo es möglich sei, werde kontrolliert. Von der Deutschen Bahn werde Personal zur Verfügung gestellt, um die Ein- und Ausstiege am Bahnsteig zu entzerren und so Verspätungen zu vermeiden.

Nach Angaben des an den VRN angeschlossenen Verkehrsunternehmens Rhein-Neckar-Verkehr GmbH konnten seit dem 20. Mai 115 000 9-Euro-Tickets verkauft werden. Das Wochenende werde man genau beobachten.

Trans Regio, das die Mittelrheinbahn mit der linksrheinischen Strecke zwischen Mainz und Köln bedient, rechnete mit einem sehr hohen Fahrgastaufkommen. Zugleich verwies das Unternehmen auf noch laufende Baustellen bei Remagen und Bingen, wodurch sich Züge verspäten könnten. „Durch das Angebot des 9-Euro-Tickets sind unsere MittelrheinBahn-Züge bereits jetzt punktuell sehr hoch frequentiert. Es ist also durch die geschilderten Umstände mit weiteren Fahrgästen und gleichzeitig mit Behinderungen auf der Strecke zu rechnen.“ Trans Regio riet dazu, planbare Fahrten auf die Zeit nach dem Pfingstwochenende zu verschieben.

Mit den Tickets können Fahrgäste im jeweils gültigen Monat für 9 Euro im öffentlichen Nahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Die Monatskarten sind für Juni, Juli und August erhältlich. Die Bundesregierung will somit Verbraucher angesichts der gestiegenen Energiepreise und der Inflation entlasten. dpa