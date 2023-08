Verletzte bei Auffahrunfall mit mehreren Autos auf A6

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Auffahrunfall von insgesamt fünf Autos auf der A6 bei Kaiserslautern sind zwei Menschen schwerer verletzt worden. Sechs Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren erlitten zudem Blessuren oder einen Schock und wurden medizinisch im Krankenhaus betreut, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Kaiserslautern - Zunächst habe eine 33-Jährige aus noch unklarer Ursache ihren Wagen gegen 11.00 Uhr stark abgebremst. Zwei nachfolgende Autos hätten die Gefahr noch erkannt und kamen zum Stehen. Dies sei einem 38-Jährigen nicht mehr gelungen und er touchierte eines der Autos. Der fünfte Wagen habe dann schließlich alle zusammengeschoben.

Der 38-Jährige sei in seinem Wagen eingeklemmt worden und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der 79 Jahre alte Fahrer des letzten Autos wurde der Polizei zufolge mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. In den Fahrzeugen hätten insgesamt elf Menschen gesessen. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim musste vorübergehen voll gesperrt werden. Abschleppwagen, die vier Fahrzeuge wegbringen mussten, wurden wegen einer unzureichenden Rettungsgasse von der Polizei durch den Stau eskortiert. dpa