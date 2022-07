Verletzter Motorradfahrer flieht nach Unfall

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Weil er keine Fahrerlaubnis besitzt, ist ein schwer verletzter Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Koblenz geflohen. Eine 56-jährige Autofahrerin habe am Montag an einer Tankstelle den Kradfahrer übersehen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Kollision fiel der 36-Jährige zu Boden. Er sei wieder aufgestanden und habe sich von der Unfallstelle zu Fuß entfernt.

Koblenz - Auf der Flucht sei er zweimal zu Boden gestürzt und auf dem Gehweg liegen geblieben. Weil er eine Behandlung vom Rettungsdienst verweigert habe, sei der 36-Jährige mit Medikamenten ruhig gestellt worden. Er erlitt demnach mehrere innere Verletzungen und musste notoperiert werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

An der Unfallstelle fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, die laut Polizei dem Mann gehörten. „Augenscheinlich stand er unter deren Einfluss“, hieß es. Zudem stellte sich heraus, dass der 36-Jährige seit 15 Jahren keine Fahrererlaubnis besitzt. dpa