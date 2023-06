Vermisster Arzt ist tot: Polizei findet Leiche von Steffen Braun – Familienvater wurde offenbar umgebracht

Polizei bittet um Hilfe

Fast ein halbes Jahr wird ein Arzt aus Rheinland-Pfalz vermisst. Nun bestätigte die Polizei, dass der Mann tot aufgefunden wurde.

München/Trier – Seit Januar wurde der 53-jährige Familienvater Steffen Braun vermisst. Noch am Mittwoch (14. Juni) wurde der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ gezeigt. Vor einigen Monaten fanden die Ermittler seinen Wagen, doch von Steffen Braun fehlte jegliche Spur. Nun haben seine Angehörigen traurige Gewissheit: Der vermisste Arzt aus dem rheinland-pfälzischen Gerolstein ist tot. Seine Leiche wurde in einem Wald gefunden.

Vermisster Arzt aus Rheinland-Pfalz tot: Polizei findet Leiche

Ein Spaziergänger fand am Dienstag (13. Juni) Teile der Leiche. Bei einer Suchaktion des angrenzenden Waldes nahe dem Ort Rockeskyll in der Eifel wurde schließlich die gesamte Leiche gefunden, wie ein Sprecher der Polizei Trier am Donnerstag (15. Juni) bestätigte. Dieser Bereich befand sich nahe dem von der Polizei ausgewiesenen Suchgebiet. Am Mittwoch bestätigte eine Obduktion, dass es sich bei der Leiche um den vermissten Steffen Braun handelt.

Die Obduktionsergebnisse deuten darauf hin, dass der Tote Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Ermittler vermuten, dass der Täter oder die Täter aus dem persönlichen Umfeld des Arztes stammen. Eine Tatwaffe wurde wahrscheinlich entlang der Autobahn 1 zwischen Gerolstein und Wittlich entsorgt. Nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung gingen etwa ein Dutzen Hinweise bei den Ermittlern ein. Bislang lagen der Polizei etwa 30 Hinweise vor. Die persönlichen Gegenstände des Opfers konnten noch nicht gefunden werden. Auch ein anderer Kriminalfall, dessen Spuren nach Rheinland-Pfalz führten, wurde in einer Folge von „Aktenzeichen XY“ behandelt.

Seit Dezember vermisst: Polizei findet Leiche von Steffen Braun

Steffen Braun war Arzt in einem Krankenhaus in Daun, wo er am 30. Dezember 2022 das letzte Mal lebend gesehen wurde. Nachdem er mehrere Tage lang nicht zu Arbeit auftaucht, meldet ihn das Krankenhaus als vermisst. Wenig später konnten die Ermittler seinen ausgebrannten Wagen in einem Waldgebiet finden.

Am Montag (12. Juni) teilte die Polizei mit, dass es sich wahrscheinlich um ein Tötungsdelikt handle. Sie vermutet, dass Steffen Braun am 30. oder 31. Dezember getötet wurde. Am Montag begannen die Ermittler schließlich mit der Durchsuchung bei Rockeskyll und fanden Brauns Leiche.

Polizei bittet um Hilfe: Nach Leichenfund - Hinweise zur Tatklärung benötigt

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit in einer Pressemitteilung vom 15. Juni weiterhin um Hilfe. Folgende Informationen werden benötigt:

Haben Sie Steffen Braun im Zeitraum von Freitag, 30. Dezember, bis Dienstag, 3. Januar, gesehen? Können Sie Angaben zu seinen Aufenthaltsorten in diesem Zeitraum tätigen?

Können Sie Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs von Steffen Braun, ein schwarzer Ford Fiesta mit dem amtlichen Kennzeichen DAU-PS 908, im Zeitraum von Freitag, 30. Dezember, bis Dienstag, 3. Januar, machen? Können Sie Hinweise zu möglichen Abstellorten des Fahrzeuges in diesem Zeitraum oder auf eventuelle Nutzer des PKW geben?

Können Sie Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Ortschaft Rockeskyll und der angrenzenden Waldgebiete im Zeitraum von Freitag, 30. Dezember, bis Dienstag, 3. Januar, geben, die möglicherweise mit dem Ablegen der Leiche in Zusammenhang stehen könnten?

Können Sie Angaben zum Verbleib der persönlichen Gegenstände von Steffen Braun, insbesondere seinem Mobiltelefon, einem Google Pixel 3a, seiner Geldbörse und eines Reisekoffers mit der Aufschrift „AMERICAN TOURISTER“ machen?

Hinweise, die zur Klärung des Verbrechens und zur Ergreifung des Täters führen, sind mit einer Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt. (vk/afp)

