Versuchte Sprengung von zwei Geldautomaten in Selters

Ein gesprengter Geldautomat. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Kriminellen ist in Selters im Westerwaldkreis die Sprengung zweier Geldautomaten missglückt. Die beiden Automaten im Vorraum einer Bankfiliale seien am frühen Freitagmorgen beschädigt worden, zu einer Sprengung sei es aber nicht gekommen, teilte die Polizei mit. Nach verdächtigen Fahrzeugen sei zunächst ohne Erfolg gefahndet worden.

Selters - Rund zwei Stunden später sei ein Automat in einer Bankfiliale in Lutzerath (Landkreis Cochem-Zell) gesprengt worden, teilte die Polizei weiter mit. Ob die Täter Beute machten, sei noch nicht bekannt. Ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten werde geprüft.

Zeitgleich habe es in rund 50 Kilometern Entfernung auf der Autobahn 61 bei Sinzig (Landkreis Ahrweiler) eine Großkontrolle in Zusammenhang mit vermehrten Automatensprengungen in den vergangenen Wochen gegeben. Eine Person, gegen die ein Haftbefehl zur Abschiebung vorlag, sei festgenommen worden.

In Rheinland-Pfalz hat sich die Zahl der Geldautomatensprengungen innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt: Bis Mitte Dezember registrierte das Innenministerium 48 Fälle. Im selben Zeitraum 2021 wurden 21 Sprengungen gemeldet. dpa