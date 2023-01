Versuchte Tötung: Mann mit mehreren Schusswunden gefunden

Teilen

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Wenige Gehminuten von einer Gaststätte gibt es eine Schlägerei. Etwas später wird ein 25-Jähriger mit mehreren Schusswunden schwer verletzt aufgefunden. Gibt es einen Zusammenhang? Und wer sind die Täter?

Ludwigshafen - Nach der versuchten Tötung eines 25-Jährigen in Ludwigshafen sucht die Polizei nach dem oder den Tätern. Der schwer verletzte 25-Jährige war nach Angaben der Ermittler in der Nacht zum Samstag mit „mehreren Schussverletzungen über den Körper verteilt“ auf einer Straße im Stadtteil Hemshof gefunden worden. Er sei inzwischen operiert worden und solle nach Möglichkeit an diesem Montag zu dem Vorfall befragt werden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz und der Staatsanwaltschaft Frankenthal, hatte es kurz vor Alarmierung der Einsatzkräfte gegen 2.00 Uhr am Samstagmorgen eine Schlägerei vor einer wenige Gehminuten entfernten Gaststätte gegeben. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Schlägerei und den Schüssen auf den 25-Jährigen gibt, ist Teil der Ermittlungen. dpa