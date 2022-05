Videos mit Aufruf zur Tötung von Polizisten: Prozess

Wegen des Aufrufs zur Tötung weiterer Polizisten nach dem Doppelmord von Kusel muss sich ein 55-Jähriger vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein verantworten. Der Prozess beginne am 5. August, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Nach dem Mord an zwei jungen Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle Ende Januar in der Pfalz soll der Mann auf Facebook zur Tötung weiterer Polizeibeamter aufgerufen haben.

Idar-Oberstein - Deshalb hatte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ihn Anfang Mai wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten angeklagt.

Der 55-Jährige soll demnach zwei selbstgedrehte Videos online gestellt haben. Im ersten kündigte er die Gründung eines „Cophunter-Vereins“ (Polizistenjäger-Vereins) an und rief zur Jagd auf Polizeibeamte als „neuen Sport“ auf, wie die Anklagebehörde mitgeteilt hatte. Im zweiten Video soll er den Doppelmord bei Kusel als Beispiel angeführt haben, dass die Tötung junger Polizisten keine Schwierigkeiten bereite und behauptet haben, er würde für einen entsprechenden „Fangschuss“ 500 Euro zahlen.

Ferner wird dem Mann vorgeworfen, in einer Mail an die Polizei Idar-Oberstein das Andenken der zwei getöteten Polizisten verunglimpft und sie beleidigt zu haben. Nach den Ermittlungen soll der 55-Jährige ein Anhänger von Verschwörungstheorien sein und den sogenannten Reichsbürgern nahestehen. Er sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Als weitere Termine für den Prozess nannte das Gericht voraussichtlich den 25. August und am 8. September. dpa