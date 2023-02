Viel Sonnenschein in Rheinland-Pfalz und Saarland

Die Sonne scheint am Himmel. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Nach örtlichem Nebel am frühen Morgen wird der Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland freundlich mit viel Sonne. Je nach Sonnenscheindauer liegen die Höchstwerte zwischen sieben und zwölf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Lediglich in der Vorderpfalz ist demnach auch ganztägig Hochnebel möglich. Die Nacht zum Mittwoch bleibe trocken, bei plus zwei bis minus drei Grad sei teilweise mit Glätte zu rechnen.

Offenbach – Für den Mittwoch sagten die Meteorologen nach anfänglichem Nebel erneut frühlingshaftes Wetter bei Höchstwerten zwischen acht und zwölf Grad voraus. Dazu bleibe es trocken. Ab dem Donnerstag kehren dann Wolken und Regen zurück, wie die Wetterexperten meldeten. dpa