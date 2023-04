Viel Wind und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Ein Spaziergänger geht bei Regenwetter durch die Koblenzer Rheinanlagen. © Thomas Frey/dpa

Windböen, Schauer und einzelne Gewitter: Am Donnerstag wird es ungemütlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad bleibt es dazu stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bergland könne es starke Böen geben, die am Nachmittag nachlassen. In der Nacht zum Freitag bleibe es weitgehend trocken.

Offenbach – Frost und Glätte können sich den Wetterexperten zufolge am Boden bilden.

Das Wetter am Freitag wird laut Meteorologen ruhiger: Nach der Auflösung einzelner Dunst- und Nebelfelder bleibe es meist trocken und wechselnd bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 10 und 13 Grad, 10 Grad im Bergland. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Wind aus Süden. dpa