Viele Unwettereinsätze in Teilen von Rheinland-Pfalz

Regentropfen liegen auf einer Windschutzscheibe. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Aufgrund von Unwettern mussten Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag in Teilen von Rheinland-Pfalz häufig ausrücken. Allein in Mainz und den umliegenden Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms wurden die Einsatzkräfte bis Mitternacht zu 284 Einsätzen gerufen, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. In den meisten Fällen war Wasser in Gebäude eingedrungen.

Mainz/Pirmasens/Koblenz - Auch in der Südwestpfalz waren Polizei und Feuerwehr am Mittwochabend im Einsatz. Auf der B270 zwischen Pirmasens und Petersberg kam es aufgrund von mehreren umgestürzten Bäumen zu Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Zudem fiel in Pirmasens ein Baustellenschild auf ein geparktes Auto. Zur genauen Anzahl der Einsätze wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Ebenfalls am Mittwochabend hatte laut Polizei ein Unwetter in Teilen von Koblenz für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und hochgespülte Kanaldeckel gesorgt. dpa