Viele Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Der Dienstag startet für die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit vielen Wolken und wenig Sonne. Im Verlauf des Tages kommt es zu einer Wetterumstellung und es wird unbeständiger und kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 16 Grad im Norden und 19 Grad an der Weinstraße.

Offenbach - Am Nachmittag sind zudem Schauer zu erwarten, die in der Nacht kräftiger werden. Die Temperaturen sinken nachts auf acht bis drei Grad.

Am Mittwoch bleibt es bedeckt und regnerisch. Ab Mittag kommt es im Süden vereinzelt zu Gewittern, während sich das Wetter von Norden aus auflockert. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 13 Grad, in Hochlagen auf bis zu sechs Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es bewölkt, dafür jedoch ohne Regen. Zudem sind Glätte und Frost zu erwarten.

Auch am Donnerstag ist mit Wolken und Schauern zu rechnen, in Hochlagen auch mit Schnee. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu zehn Grad, in Hochlagen auf bis zu vier Grad. Erst in der Nacht lässt der Regen nach, im Bergland ist weiterhin Glätte zu erwarten. dpa