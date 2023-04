Viele Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Bei Regenwetter kämpft sich ein Passant mit Regenschirm durch die Innenstadt. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich weiterhin auf trübes und kühles Wetter einstellen. Am Dienstag sei der Himmel wechselhaft bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Süden können vereinzelt Gewitter auftreten, die Wahrscheinlichkeit ist den Angaben zufolge jedoch gering. Zudem ist im Tagesverlauf mit einzelnen Regenschauern zu rechnen, die am Abend abklingen sollen.

Offenbach - Die Temperaturen erreichen maximal 9 bis 12 Grad. Im Bergland erwarten die Meteorologen teils Schneeschauer bei 6 bis 9 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kann sich örtlich Frost bilden bei Tiefstwerten zwischen 2 und 0 Grad.

Zur Wochenmitte sieht es etwas freundlicher aus. Laut DWD soll es am Mittwoch heiter bis wolkig und überwiegend trocken werden. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 14 Grad. dpa