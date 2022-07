Vier Verletzte bei Großbrand in Sägewerk - Ursache unklar

Teilen

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein Großbrand in einem Sägewerk hat am Mittwoch in Hermeskeil im Landkreis Trier-Saarburg einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Vier Personen seien leicht verletzt worden, darunter zwei Feuerwehrleute sowie zwei Mitarbeiter des Sägewerks, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Brandursache stand nach Polizeiangaben zunächst nicht fest, der Einsatz sei noch voll im Gange, so der Sprecher.

Hermeskeil - Auch Angaben zur möglichen Schadenshöhe und weiteren Details könnten noch nicht gemacht werden.

Die Technische Einsatzleitung des Landkreises Trier-Saarburg sprach am Abend von einer sehr dynamischen Einsatzlage. Neben dem Sägewerk sowie einem Holzlager sei auch angrenzende Vegetation in Brand geraten, so dass auch ein Übergreifen auf angrenzende Wälder drohe. „Stand jetzt kann mittels Riegelstellung die weitere Ausbreitung verhindert werden“, hieß es.

Neben einem Großaufgebot der Feuerwehr und des Brand- und Katastrophenschutzes Trier-Saarburg sowie des benachbarten Saarlandes kämen auch Hubschrauber mit Löschwasser-Behältern sowie diverse Spezialeinheiten zum Einsatz, auch Wasserwerfer der Polizei waren am Abend auf dem Weg zu dem Einsatzort. Zudem wurde das Schwimmbad in Hermeskeil geräumt, um die Schwimmbecken für die Wasserentnahme nutzen zu können.

Der Brand- und Katastrophenschutz hielt alle Personen in Hermeskeil und Umgebung dazu an, im Haus zu bleiben und Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftung- und Klimaanlagen abzuschalten. Im Freien sollten die Menschen sich notfalls ein feuchtes Tuch vor Mund und Nase halten, hieß es. dpa