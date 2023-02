Vorerst trüb und feucht: Erst am Dienstag mehr Sonne

Zwei Spaziergänger gehen an kahlen Bäumen vorbei. © Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dürfte in den kommenden Tagen zunächst eher trüb daherkommen, bevor sich Richtung Dienstag die Sonne mal wieder häufiger zeigen soll. Am Sonntag seien maximal sieben Grad drin bei zeitweisen Regenfällen und mäßigem Wind, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. In den nördlichen Hochlagen seien auch teils starke Windböen möglich.

Offenbach - Nach vereinzelt leichten Schneefällen in der Nacht soll die neue Woche stark bewölkt mit weiteren Niederschlägen starten. Bei maximal sechs Grad kann es in höheren Lagen auch schneien. Der Dienstag wird sich den Meteorologen zufolge nach Auflösung von Dunst und Nebel sonnig präsentieren bei höchstens fünf Grad. dpa